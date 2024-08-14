Для абитуриентов колледжа «Подмосковье» прошли экскурсии и мастер-классы

В этом году приемная кампания колледжа «Подмосковье» показала повышенный интерес абитуриентов к специальностям и профессиям кластера отрасли «Туризм и сфера услуг», который создается на базе колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для каждого направления проводятся экскурсии. Цель экскурсий — погрузить абитуриентов в учебную атмосферу специальности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Активными участниками и помощниками членов приемной комиссии являются амбассадоры проекта «Профессионалитет» — студенты данных направлений. Для поваров и кондитеров в процессе экскурсии в поварскую и кондитерскую лаборатории был предложен мастер-класс от наставника, к которому подключились абитуриенты, а амбассадоры помогали им и поправляли их в случае необходимости.

Мастер-класс проводился по карвингу, создавались миниатюрные композиции из овощей и фруктов с помощью специальных ножей. Наставник демонстрировал базовые техники карвинга, показывая готовые композиции. При этом фантазию участников мастер-класса никто не ограничивал, каждый реализовывал свою задумку.

В кондитерской лаборатории на мастер-классе предложили расписать пряники глазурью. Глазурь была разноцветной, а пряники — различной формы. Каждому участнику мастер-класса были предложены пряники и кондитерский мешочек с глазурью. Наставник продемонстрировала основные техники покрытия пряников и предложила каждому придумать рисунок и перенести его на пряник. Несмотря на кажущуюся легкость задания, включить фантазию, выполнить и оценить результат смог каждый участник.

Контраст с этими лабораториями составляет лаборатория сестринского дела и оказания медицинских услуг. Экскурсия по этим лабораториям всегда интересна как для абитуриентов, так и для родителей, ведь в процессе экскурсии показывают, как оказывать первую медицинскую помощь. На мастер-классах предлагают освоить навыки пеленания и демонстрируют технику выполнения внутримышечной инъекции.

Одной из экскурсий, предлагаемых абитуриентам, была экскурсия по мини-аэропорту в колледже. Абитуриентам показывают все этапы — от зоны первоначального досмотра на входе в здание вокзала, регистрации на рейс, выдачи посадочного талона до непосредственного досмотра перед вылетом. Мастер-класс проводит опытный наставник, предлагая осуществить досмотр багажа с помощью интероскопа, провести проверку документов с помощью видеоспектрального компаратора, прибора, который анализирует документы и изображения на подлинность, и показывает, как осуществляется ручной досмотр после прохождения пассажиром рамки металлодетектора.

Также творческим и креативным абитуриентам предлагается посетить экскурсию в лабораторию красоты и не просто поучаствовать в мастер-классе, а выйти с него с легкими локонами, красивыми косами или быстрой легкой укладкой. Эти мастер-классы вызывают истинный интерес, так как позволяют оценить собственный имидж.

Для каждой специальности разработана карьерная карта, которая интересна как для абитуриентов, так и для родителей. В карьерной карте представлены ступени профессионального развития по специальности, начиная с этапа обучения и до достижения определенного профессионального уровня. Карьерная карта — это навигатор для достижения желаемой цели, своего рода ориентир, создающий мотивацию для выпускника в процессе обучения.

Прием документов в колледже будет осуществляться до 15 августа включительно.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте по ссылке https://klincollege.ru/ в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.