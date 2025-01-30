Дюжина жен и 30 детей: скандальный многоженец Сухов вновь стал отцом

Россиянин Иван Сухов стал отцом 30-го ребенка, сообщает The Voice Mag . Житель Москвы, имеющий потомство от 12 женщин, вызвал широкий общественный резонанс после рассказа о своей жизни в «трешке» с 14 детьми на 75 000 рублей.

Тридцатого ребенка Сухову родила его единственная официальная жена. Малыш появился на свет 7 января. Имя и пол ребенка с статье не разглашаются.

Ранее 40-летний Иван Сухов дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем мужчина рассказал, что впервые стал отцом в 16 лет, и на момент записи видео воспитывал 29 детей. По словам многоженца, он переехал в Москву из Владимирской области и живет в трехкомнатной квартире. Трех жен и 14 детей, живущих на одной жилплощади с Суховым, он содержал на 75 000 рублей в месяц.

После публикации интервью семью Ивана Сухова решила проверить детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская.