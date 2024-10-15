Discord пропал из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора

сегодня в 16:24

Discord может возобновить работу в России. Сервис пропал из единого реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора (РКН).

Discord невозможно найти на соответствующей странице РКН. Поиск на сайте не выдает никаких результатов.

В Роскомнадзоре на данный момент ситуацию не прокомментировали. Сейчас мессенджер все еще официально заблокирован в России.

Ранее русскоязычный домен Discord перебрасывал на сайт службы по контракту в российской армии. После набора в поисковой строке discord.ru пользователей перенаправляли на сайт службапоконтракту.рф.

Discord заблокировали в РФ в связи с нарушением платформой законодательства. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что власти несколько раз призывали сервис удалить нелегальный контент, но платформа не реагировала на призывы.