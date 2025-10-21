Директору Лувра отказали в отставке после ограбления на 88 миллионов евро

Директор Лувра Лоранс Де Кар безуспешно попыталась уйти в отставку после громкого ограбления музея, нанесшего ущерб в 88 миллионов евро, сообщает РИА Новости .

Согласно информации газеты Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон лично отклонил ее прошение, сославшись на необходимость продолжения масштабной реконструкции музея.

Преступление было совершено 19 октября группой из четырех человек, которые проникли через окно с помощью автовышки и углошлифовальной машины. Было похищено девять исторических ювелирных изделий, включая тиары и ожерелья французских королев. Корона императрицы Евгении уже возвращена. Глава МВД Франции не исключил причастности к ограблению иностранных граждан.

Лувр, являющийся самым посещаемым музеем мира, продолжает работу в обычном режиме.