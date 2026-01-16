Директора школ Богородского округа провели командную тренировку по степу

Директора образовательных центров и сотрудники управления образования Богородского округа 14 января приняли участие в командной тренировке по степу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло на базе центра образования №5 имени Героя России Максима Сураева. Тренировку провела начальник управления образования Евгения Устякина. Участники отметили, что после занятия почувствовали прилив сил, энергии и уверенность в своих возможностях.

В управлении образования подчеркивают, что забота о ментальном здоровье педагогов — одно из приоритетных направлений работы. Регулярно организуются командные мероприятия и интенсивы с психологами для сотрудников образовательных учреждений.

Физическая активность помогает педагогам поддерживать моральное и физическое здоровье, а также способствует формированию сплоченного коллектива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.