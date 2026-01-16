Директора по капстроительству «Атомстройэкспорта» подозревают в связях с ВСУ

Силовики задержали директора по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака по подозрению в финансировании украинской армии, сообщает SHOT .

Щербак до этого занимал должность заместителя главы администрации в закрытом городе Саров, расположенном в Нижегородской области. Затем он перешел на другую работу.

АО «Атомстройэкспорт» — управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Она специализируется на проектировании и сооружении атомных электростанций высокой мощности как в России, так и за ее пределами. Также компания развивает интегрированную технологию управления жизненным циклом строительства сложных инженерных сооружений, используя собственную платформу Multi-D.

Ранее стало известно, что скандального блогера-застройщика Сергея Домогацкого подозревают в финансировании ВСУ. Заявление против скрывающегося за границей застройщика подали обманутые покупатели.

