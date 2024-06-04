Дипломат Кабулов: РФ не нравится отношение талибов* к женщинам

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что Россия учитывает право суверенных властей Афганистана, представленного талибами*, на установление своих порядков в стране, хотя в них Москве не все нравится. Об этом сообщает РБК .

По его словам, действующие власти Афганистана контролируют территорию страны, они также являются суверенным руководством государства.

«Да, нам не нравится их отношение к обучению, работе женщин и девушек. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован так, как мы это видим и многие другие страны. Раз мы в начале разговора сказали, что мы имеем дело с суверенными властями, мы обязаны тогда также учитывать их суверенное право», — сказал Кабулов.

Он пояснил, что властям Афганистана тоже могут не нравиться порядки в РФ и других странах, но они не требуют от руководства внести изменения.

Дипломат подчеркнул, что Россия пользуется принципом невмешательства во внутренние дела страны, поэтому высказывает пожелания, а не ставит условия.

*Организация Талибан признана террористической и запрещена в РФ.