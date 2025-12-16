Диетолог рассказала о волшебных свойствах мандарина для организма

Как утверждает диетолог-нутрициолог Ирина Писарева, мандарин — это не только вкусный, но и очень полезный плод. В этом фрукте содержится большое количество нужных человеческому организму микроэлементов, сообщает «Вечерняя Москва».

«В мандаринах много лимонной кислоты, которая нейтрализует вредные соединения и считается своего рода природным противоядием. Поэтому в них полностью отсутствуют нитраты», — пояснила эксперт.

По словам Писаревой, этот фрукт богат витаминами, особенно аскорбиновой кислотой за счет высокого содержания витамина C. Также в нем есть витамины группы B, K, D и P, а еще минералы: кальций, магний и калий. И, что важно, он обладает антидепрессивным эффектом.

Диетолог также отметила, что в мандаринах полезно все: не только мякоть, но и кожура с белыми прожилками. Внешний слой кожуры богат маслами, флавоноидами и кислотами.

Выбирая мандарины, Писарева советует обращать внимание на целостность фрукта и его плотность в зависимости от сорта. Например, мандарин «Клементин» более плотный, но при этом является чемпионом по содержанию аскорбиновой кислоты. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение именно ему.

Ранее россиянам раскрыли точное число мандаринов, которое можно съесть за один раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.