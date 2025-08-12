Диетолог оценила инициативу отказаться от выпечки в школьных буфетах

В школьных буфетах России планируется отказаться от мучных изделий в пользу более полезных продуктов. Врач-эндокринолог, диетолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Юлия Сидорова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила плюсы и риски данного подхода.

Уточняется, что идея замены выпечки на овощи и фрукты полезна для здоровья, но положительный эффект возможен только в том случае, если и дома ребенок получает такой же пример.

«Для многих детей пицца или булочка — это вкус, ассоциирующийся с детством. Если просто убрать привычную еду и заменить ее на „полезную“, не уделив внимания вкусу, внешнему виду и цене, школьники могут начать покупать чипсы, сладости или газировку в ближайших магазинах. Дети в первую очередь ориентируются на вкус и внешний вид блюда, и даже самый полезный продукт не будет востребован, если он выглядит непривлекательно и кажется пресным», — считает эксперт.

Резкие запреты могут восприниматься как наказание и только усилят тягу к запрещенным продуктам.

«Важно, чтобы меню было разнообразным, а не сводилось к одному и тому же салату каждый день, и при этом оставалось доступным по цене», — заключила врач.