Девушки скрывают «верблюжью лапку»: «написечники» стали хитом продаж на маркетплейсах

Силиконовые накладки для интимной зоны стали хитом продаж на маркетплейсах. Спрос на написечники резко вырос на 76%, сообщает Mash .

По словам покупательниц, интимные накладки скрывают «верблюжью лапку» и избавляют от лишнего внимания посетительниц фитнес-залов в легинсах. Стоимость аксессуара варьируется от 200 до 1 тыс. рублей.

При этом гинекологи категорически против длительного ношения накладки. Они утверждают, что это может вызвать раздражение кожи, аллергические реакции и нарушение циркуляции воздуха. В результате могут развиться бактериальный вагиноз, кандидоз и другие неприятные заболевания.

Несмотря на возможные негативные последствия, женщины продолжают активно приобретать силиконовые написечники. По их мнению, безупречный внешний вид важнее потенциальных угроз для здоровья.

Ранее россиянки начали массово скупать лобковые парики на популярных маркетплейсах. Появился тренд на естественность, а у многих женщин сегодня просто не растут волосы из-за лазерной эпиляции.

