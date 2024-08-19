Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 15:51

Детская школа искусств Электрогорска набирает учащихся на новый учебный год

Продолжается набор на новый учебный год в детской школе искусств города Электрогорск. Прием заявлений будет осуществляться с 20 августа по 30 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Для всех, кому интересно музыкальное направление могут записаться на:

фортепиано / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет);

гитара / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет) / срок обучения — 5 лет (от 8 лет);

аккордеон / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет) / срок обучения — 5 лет (от 8 лет);

эстрадное пение / срок обучения — 5 лет (от 7 лет);

академическое пение / срок обучения — 5 лет (от 7 лет);

хоровое пение / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет).

Всем, кому интересно художественное направление, могут записаться на декоративно-прикладное творчество / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет).

Хореографическое направление откроет свои двери в хореографическом творчестве (народный и классический танец) / срок обучения — 8 лет (от 6,5 лет).

Занятия проходят как на платной, так и на бюджетной основе.

Всю подробную информацию о направлениях можно узнать на сайте системы дополнительного образования «Навигатор» или по телефонам: 8 (496) 433-20-66, 8 (916) 220-88-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.