сегодня в 17:29

Детям на мероприятии в Нальчике показали части тела, перемешанные с маслом

Детям в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике организовали мероприятие, связанное с безопасностью поведения на проезжей части. Им поведали о ДТП и продемонстрировали большое количество контента с погибшими, сообщает в своем Telegram-канале директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Шокирующие кадры не были ничем закрыты. Их показывали ребятам без обработки.

По словам подписчика, пожаловавшегося Мизулиной, среди участников мероприятия были дети от 8 до 12 лет. Они выбегали из комнаты в страхе.

Директор «Лиги безопасного интернета» призвала обратить внимание на подобную «профилактику».

«Там были фотографии разрезанной плоти до костей, сгоревшие тела, голова, из которой вытекли мозги и кожа растянулась, порвалась», — рассказал Мизулиной подписчик.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.