Деревню Шарино в Клину подключили к централизованному водопроводу

«Деревня расположена на высоте. Из-за этого в сухое лето воды в колодце не было, зимой тоже пропадала. Воду собирали как могли, кто с фляжками, кто с баклажками. Набирали из пруда, кто-то из квартиры приносил. Поэтому в воде мы остро нуждались», — поделилась жительница деревни Валентина Воробьева.

Благодаря инициативной группе жителей деревню удалось включить в государственную программу. Сельчане заказали и оплатили проект, который прошел экспертизу. А муниципалитет выделил средства на строительство централизованного водопровода. С прошлого года на месте работали сотрудники «Водоканала». Деревню запитали от соседней Нарынки. Ее жители, кстати, тоже оказались в «плюсе».

«Протяженность водопровода составила почти 2,5 км. Мы работали не только в деревне, но и в самом поселке, делали закольцовку. Благодаря чему в Нарынке улучшилось давление и качество воды „, — объяснил генеральный директор ЗАО „Водоканал“ Эдуард Кядиков.

Сейчас трубы подвели к 15 домам. При желании остальные жители тоже смогут подключить свои домовладения. В этом году в городском округе Клин реализовали два таких масштабных проекта. В июне централизованный водопровод достроили в деревне Жуково вблизи Спас-Заулка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.