Депутаты рассказали жителям Домодедова об итогах своей деятельности в 2024 году

Депутаты совета депутатов, члены депутатского объединения партии «Единая Россия» Ализаман Рагимов, Марина Белякова и Вячеслав Шалаев провели отчеты в микрорайоне Северный. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

С коллективом Домодедовской школы № 1 встретился депутат-единоросс Ализаман Рагимов. Он рассказал педагогам о реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа».

«В рамках нормотворческой деятельности принял участие в 7 заседаниях совета депутатов, на которых рассмотрены более 80 вопросов, провел 10 приемов граждан. При работе над бюджетом округа главный акцент был сделан на выполнение народной программы партии. В прошлом году большое внимание было уделено проекту „Новая школа“. В микрорайоне Северный провели ремонт фасада, входной группы, кровли и заменили окна здания РГГУ, провели капитальный ремонт кровли детского сада „Орленок“. В планах на этот год: замена детских площадок во дворах на Каширском шоссе и улице Ломоносова, благоустройство дворовых территорий на улицах Новомосковская, Лесная и Гагарина», — сообщил Рагимов.

Марина Белякова поделилась итогами своей депутатской работы с педагогами Домодедовской школы № 4. Педагоги образовательных учреждений активно включились в сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

«Партийцы благодарят представителей сферы образования за активную работу в этом направлении и неоценимый вклад в общее дело. Педагоги лично участвуют в сортировке и упаковке собранных вещей. Отдельное внимание уделяется сбору писем и рисунков от детей, которые призваны поддержать моральный дух солдат. Более 450 тонн гуманитарного груза на фронт и в новые регионы было отправлено в прошлом году», — отметила депутат-единоросс.

О развитии экономики в муниципалитете сообщил местный депутат Вячеслав Шалаев. Об этом он рассказал на встрече с членами коллектива акционерного общества «342 Механический завод».

«Радует, что экономика нашего городского округа значительно окрепла, предоставляя нам возможность с успехом реализовать ряд социальных программ. По итогам 2024 года доходы местного бюджета достигли впечатляющей отметки в 15,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о росте на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры являются не просто статистикой, но отражают уверенное движение вперед, укрепление стабильности и рост благосостояния нашего округа. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим развивать наши достижения и двигаться к новым целям», — заявил член депутатского объединения партии «Единая Россия» в совете депутатов.

Отметим, что важным направлением народной программы «Единой России» является выработка мер по поддержанию финансового суверенитета страны и укреплению доверия граждан к финансовой системе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.