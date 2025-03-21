Депутаты Госдумы предложили сажать в тюрьму на 5 лет за дискредитацию ВС РФ

Яровая: ГД предлагает ввести тюремный срок до 5 лет за дискредитацию ВС РФ

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой отправлять в тюрьму на срок до 5 лет за дискредитацию ВС РФ и призывы ввести санкции в отношении России. Об этом рассказала вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщает РБК .

Также парламентарии выступили с инициативой в заочном формате проводить заседания суда и выносить приговоры людям, которые поставили под угрозу безопасность страны. Тех, кто помогает международным организациям, игнорируя интересы России, собираются признать иноагентами.

Яровая отметила, что 3 законопроекта внес ряд депутатов вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они необходимы для защиты суверенитета РФ, а также должны помешать внешнему вмешательству во внутреннюю политику государства.

Ранее Яровая сказала, что Госдума создает предложения для поддержки правоохранителей и правительства вопросах регулирования миграционной политики в России.