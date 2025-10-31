Депутат: «синие собаки» в Чернобыле могут быть рекламной кампанией

Депутат Владимир Бурматов («Единая Россия») заявил, что «синие собаки» в Чернобыле могут быть рекламной кампанией. По его словам, животные могли окраситься сами или от рук человека для рекламы незаконных экскурсий, сообщает ТАСС .

«Я думаю, эта история не фейковая, потому что периодически собак с окрашенной шестью находят», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле заметили собак с необычным синим окрасом. Предполагается, что они могли попасть под воздействие химикатов.

Группа под названием «Собаки Чернобыля» разместила видео, на котором запечатлены несколько стай собак. Из них как минимум одна полностью синяя.

Появление собак с ярко-синей шерстью в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС связано, скорее всего, с попаданием животных в краситель, а не с воздействием радиации, сообщил ранее магистр экологии и природопользования Александр Кукса.