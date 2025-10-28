Daily Mail: в Чернобыле заметили собак с необычным синим окрасом

В Чернобыле заметили собак с необычным синим окрасом. Предполагается, что они могли попасть под воздействие химикатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Группа под названием «Собаки Чернобыля» разместила видео, на котором запечатлены несколько стай собак. Из них как минимум одна полностью синяя.

По словам зооволонтеров, ранее собаки не были синего цвета, и возможно, они попали под воздействие какого-то химиката. При этом животные выглядят активными и здоровыми.

Ранее лягушки из Чернобыля продемонстрировали устойчивость к радиации. Ученые не нашли у них каких-либо хронических повреждений.