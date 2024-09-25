Депутат Самединова: тема сокращения обучения требует детального обсуждения

Вопрос о сокращении времени обучения в школах и вузах нужно детально, под микроскопом рассматривать, сообщила РИАМО председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский допустил сокращение времени на образование в школах и вузах. По его словам, благодаря этому подростки смогут раньше заняться профориентацией.

«Я думаю, что вопрос о сокращении времени обучения в школах и вузах нужно детально, под микроскопом рассматривать. В первую очередь, чтобы не навредить детям. Система образования выстраивалась столетиями. Образовательные программы постоянно модернизируются и дорабатываются согласно актуальным вызовам времени и рынку труда», — сказала Самединова.

Она добавила, что наглядный пример — высшее образование, введение бакалавриата, увеличение объема практических занятий в колледжах при сокращении срока обучения в принципе.

«Несомненно, система образования должна быть максимально гибкой и отвечать вызовам времени, но не теряя своего основного предназначения — качественного обучения и воспитания гармонично развитой личности. А этого наскоком не добиться. Важно учитывать и физиологическое, духовное развитие ребенка. Недаром говорят, всему свое время», — отметила председатель комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.