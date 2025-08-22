Депутат Рожнов: в Курскую битву внесли вклад представители всех народов СССР

Победа советских войск в Курской битве лишила немецкую армию стратегической инициативы и открыла путь к освобождению страны, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«82 года назад, в 1943 году, завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны — Курская битва. Это сражение стало одним из самых кровопролитных, настоящим испытанием мужества, стойкости и самоотверженности советских солдат», — сказал Рожнов.

Он добавил, что Курская битва, длившаяся с июля по август 1943 года, вошла в историю как образец военного искусства.

«Советские войска успешно предвосхитили мощное наступление врага, и перешли в контрнаступление, освободив Белгород, Харьков и ряд других российских городов. В этой победе свой вклад внесли представители всех народов Советского Союза, объединившись ради защиты Родины и общего дела», — подчеркнул зампред.

Рожнов отметил, что победа в битве переломила ход войны, лишив немецкую армию стратегической инициативы и открыв путь к дальнейшему освобождению нашей Родины.

23 августа в стране отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей хорошие условия для развертывания общего стратегического наступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.