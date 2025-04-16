Депутат Мособлдумы Олег Жолобов посетил музей Неизвестного солдата в Раменском

В рамках рабочего визита в Раменский округ депутат Московской областной Думы Олег Жолобов посетил музей Неизвестного солдата Дергаевской школы № 23, где ознакомился с экспозицией и пообщался с юными поисковиками, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с председателем Совета депутатов Раменского округа Юрием Ермаковым и депутатом Татьяной Скочиловой Олег Владимирович осмотрел выставку в музее. Экскурсию для почетных гостей провели ученики школы, которые одновременно являются поисковиками отряда «Облака». В 2024 году музей Неизвестного солдата стал победителем всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества» в номинации «Лучший сельский музей».

Благодаря работе поисковиков отряда «Облака» экспозиция музея постоянно пополняется новыми находками, которые ребята привозят из экспедиций. На базе музея регулярно проводятся экскурсии, классные часы, Уроки мужества и встречи с ветеранами.

В ходе визита депутатОлег Жолобов пообщался с учениками, активно участвующими в работе музея. Он также затронул тему принятого в 2020 году Закона о поисковой деятельности в Московской области, который закрепляет основные определения, формы, этапы и ограничения поисковой работы. На встречу был приглашен участник специальной военной операции, рассказавший о своем боевом пути.

В завершение визита Олег Жолобов поблагодарил коллектив школы за их труд, подчеркнув, что сохранение исторической памяти — это долг перед теми, кто отдал жизнь за мирное небо над головой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.