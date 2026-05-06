Депутат Юлия Мамай открыла патриотическую встречу в Химках

Участникам рассказали о Луге, Полярном, Ростове-на-Дону, Туапсе, Анапе, Колпино и Старом Осколе. Ведущие напомнили, какие сражения проходили в этих городах, какой вклад их жители внесли в Великую Победу и какие памятники сегодня сохраняют память о событиях военных лет. В частности, Ростов-на-Дону стал первым городом, освобожденным от фашистов в 1941 году, Старый Оскол семь месяцев находился в оккупации, а Анапа и Туапсе держали оборону на Черном море, не позволяя врагу прорваться к Кавказу.

«Звание „Город Воинской славы“ получают те города, жители которых проявили настоящий героизм в борьбе за свободу Родины. За каждым названием стоят подвиги, судьбы и наша общая гордость. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь знала эти города, помнила их историю и понимала, какой ценой нам достался мир», — отметила Юлия Мамай.

После лекционной части для гостей выступили спортсмены школы «Надежда» с показательными номерами. Депутат Евгений Иноземцев подчеркнул, что такие встречи помогают молодежи лучше узнать историю страны и сохранить уважение к ее героическому прошлому. Мероприятие стало частью системной патриотической работы, которую проводят в Химках.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.