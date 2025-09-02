Депутат Госдумы Толмачев поздравил школьников и студентов Фрязина с Днем знаний

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев посетил праздничные мероприятия и линейки в честь 1 сентября в городе Фрязино. Парламентарий принял участие в торжественном открытии гимназии после капитального ремонта и первом звонке. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Александр Толмачев принял участие в торжественных мероприятиях в честь начала нового учебного года в гимназии города Фрязино и филиала Российского технологического университета МИРЭА.

Александр Толмачев отметил, что работы в гимназии прошли в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Программа капремонта школ — часть народной программы «Единой России». Во фрязинской гимназии обновили коммуникации, отделку внутри и снаружи, заменили окна, кровлю, оснастили новым оборудованием.

Всего в Щелковском избирательном округе после капитального ремонта Первого сентября двери распахнули 13 школ и детских садов: кроме Фрязино, это школа в Лосино-Петровском округе, три школы и два сада в Щелкове, шесть центров образования, в том числе одно дошкольное, в Богородском крае.

Кроме того, Александр Толмачев встретился со студентами филиала РТУ МИРЭА, рассказал о проектах и программах, которые создаются в нашей стране и Московской области специально для них, и законах в интересах новых поколений — о студенческих семьях и о молодежной политике. Александр Толмачев обратился к студентам с приветственным словом.

«Город, в котором приятно жить, вуз, в котором хочется учиться, предприятие, где мечтаете работать после учебы, — все это формирует вас как личность, как человека, который может придумать новое, воплотить его в жизнь, который умеет мечтать, фантазировать, создавать, и творить. И я хотел бы, чтобы вы всеми возможностями, которые сегодня дает муниципалитет, регион и страна, обязательно воспользовались и оправдали все надежды. Сегодня именно в ваших руках находится технологический суверенитет России. Желаю, чтобы у вас все получилось, вы стали настоящими первооткрывателями новых достижений. Успехов, побед и новых открытий!» — сказал депутат.

Он пожелал каждому школьнику и студенту ставить высокие цели, идти даже к тем вершинам, которые кажутся недоступными, и смело покорять их.

«Сегодня в России есть все необходимое для этого: и современные школы, и передовые программы, и самое главное — профессиональные, опытные педагогические коллективы. Сердечно поздравляю воспитателей, учителей, преподавателей, всех педагогических работников и желаю вдохновения, благополучия и удачи», — сказал Толмачев.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.