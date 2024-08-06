Депутат Горелкин: замедление YouTube не повлияет на ОС Android и Google-сервисы

Замедление видеохостинга YouTube из-за деградации кэширующего оборудования не будет влиять на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, сообщил замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что такое решение не обсуждается, потому что есть принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред россиянам.

Как считает депутат, у YouTube один выход — «Google должен вернуться в РФ официально». Компания должна обслуживать свое оборудование, заплатить все наложенные на нее штрафы, снова открыть представительство, соблюдать законы страны.

Ранее YouTube прекратил воспроизводить видеоролики в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ. Россияне с 1 августа жалуются на сложности в работе видеохостинга, при этом в Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube в России.