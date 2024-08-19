Депутат Бессараб осудила идею о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею о запрете трудовым мигрантам ввозить родственников в Россию, сообщает Lenta.ru .

Бессараб отметила, что, если иностранный гражданин абсолютно законопослушен, трудоустроен и выполняет все нормы законодательства РФ, то ему можно разрешить перевезти семью и в дальнейшем продолжить работать в стране.

По ее словам, закон о запрете мигрантам переезда вместе с семьями только навредит. Депутат отметила, что Россия нуждается в низкоквалифицированном труде, которым россияне зачастую не хотят заниматься.

Она напомнила, что, если трудовой мигрант не будет выполнять законодательство РФ, то специально для таких случаев был принят ряд нормативно-правовых актов. Бессараб считает, что властям необходимо лишь жестко следить за исполнением законов.

Ране депутаты ЛДПР внесли в нижнюю палату законопроект, запрещающий родственникам трудовых мигрантов въезд в Россию. Он касается специалистов, которые находятся в РФ только на основании трудового договора или патента.