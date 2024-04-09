Депрессия и раздвоение личности: названы психиатрические диагнозы Евгения Кунгурова

Покончивший с собой оперный певец Евгений Кунгуров трижды за год лежал в психиатрической больнице, сообщает Starhit .

Артист посещал психиатра в частной клинике, но не был поставлен на учет. В 2023 году он трижды был госпитализирован в психиатрическую больницу со смешанным тревожным расстройством и клинической депрессией.

Певец жаловался на раздвоение личности, раскол сознания, тревогу и апатию. После выписки он перестал принимать прописанные лекарства и обратился к гипнологам и остеопатам.

Евгений Кунгуров свел счеты с жизнью вечером 8 апреля. Тело оперного певца нашли в Пресненском районе Москвы. Незадолго до смерти он отправил жене сообщение с угрозами покончить с собой. Женщина связалась с оперативными службами и попросила проверить квартиру, но было уже поздно.