Денис Семенов доложил Андрею Воробьеву о благоустройстве в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов в ходе рабочей встречи рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву, как обстоят дела с благоустройством территории в муниципалитете, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Семеновым. В ее рамках они обсудили важные и актуальные вопросы

Они в том числе обсудили территорию в центре Павловского Посада, где раньше находился заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж». По словам главы округа, в декабре 2024 года его полностью снесли на площади 8 тыс. кв. м. Площадка там готова к благоустройству, сейчас идут проектные работы.

«Планируем построить новый сквер со всеми удобствами, прогулочной зоной, зоной тихого отдыха. Обустроим парковку, о чем нас просили жители. Также в планах начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске», — сказал глава.

Семенов добавил, что еще одна задача — снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта благоустройства на его месте. Кроме того, власти находятся в активном обсуждении с близкими участников СВО планов по созданию в Электрогорске и Павловском Посаде двух аллей героев — с памятниками, монументами, благоустройством, парковками и т. д.

«Сделаем все, чтобы почтить память наших земляков, наших защитников», — отметил Семенов.

До этого в городском округе уже благоустроили и сделали более современными парки «Дубрава» и «Меленки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.