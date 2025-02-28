Воробьев обсудил с главой Павлово-Посадского округа капремонт и систему ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым. В ходе рабочей встречи они обсудили важные и актуальные вопросы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках беседы речь шла о реализации программ по строительству и капремонту соцобъектов, благоустройстве, модернизации системы ЖКХ и расселении из аварийного жилья.

«Вы возглавляете Павлово-Посадский городской округ и как местный житель знаете все, что происходит. Важно, что активно встречаетесь с людьми, поэтому и уровень доверия, взаимопонимания очень заметный», — обратился к Семенову губернатор.

Он добавил, что власти продолжают приводить в порядок и модернизировать школы и детские сады в округе.

По словам Воробьева, также в этом году предстоит отремонтировать котельную «Городок» в Павловском Посаде и обновить свыше 7 км ветхих участков сетей.