Денис Буцаев провел рабочее совещание с губернатором Псковской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили, как продвигается возведение комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проектной мощностью 250 тысяч тонн ежегодно, сообщила пресс-служба РЭО.

«В Псковской области продолжается строительство комплексного объекта по обращению с отходами в Палкинском округе. Проект реализуется в формате концессионного соглашения — эффективного механизма государственно-частного партнерства. Обсудили с Михаилом Юрьевичем ход строительства. Объект находится в высокой степени готовности. Он станет основным в регионе и будет обеспечивать достижение 100% обработки ТКО», — отметил Денис Буцаев.

В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы, а также приобретено ключевое технологическое оснащение. Со стороны областного правительства все обязательства выполнены — проложена подъездная дорога и подведены внешние инженерные коммуникации. Денис Буцаев и Михаил Ведерников также обговорили дополнительные шаги для интенсификации строительства и увеличения количества задействованных специалистов.

«Объект непростой в реализации, но чрезвычайно важный для нашего региона. Экотехнопарк позволит нам полностью закрыть потребность в сортировке и переработке коммунальных отходов», — подчеркнул Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение захораниваемых отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.