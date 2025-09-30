Деньги умерших россиян хотят передавать государству

Имущество умершего человека, у которого нет наследников, признается выморочным и передается государству. Речь идет и о деньгах, но до сих пор точного механизма изъятия средств не разработано. Они остаются невостребованными на счетах.

По мнению Рябоконя, на данный момент «зависшие» средства исчисляются сотнями миллиардов рублей. Ими банки пользуются годами, хотя депутат считает, что деньги нужно передать государству.

«Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств», — заявил Рябоконь.

