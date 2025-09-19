Денежный стресс крадет сон у поколения Z

Основными причинами бессонницы молодые люди называют растущие цены, неподъемную арендную плату и отсутствие гарантий занятости.

При этом парадокс ситуации заключается в том, что вместо практических шагов по улучшению своего материального положения — составления бюджета или создания резервного капитала — молодежь выбирает пассивные и даже вредные стратегии борьбы с тревогой. Как показал опрос, каждый третий респондент признался, что для преодоления стресса предпочитает часами валяться в постели у телевизора или бесцельно прокручивать ленту в социальных сетях, хотя эта привычка лишь усиливает беспокойство.

Эксперты рекомендуют альтернативный метод борьбы с финансовой бессонницей — так называемое «окно для тревоги». Эта техника предполагает выделение 15–20 минут в день на то, чтобы письменно зафиксировать свои опасения и возможные пути их преодоления, а когда проблемы ночью снова всплывают в сознании, напоминать себе, что «вы уже нашли для них решение».