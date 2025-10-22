День народного единства в России вышел за рамки «простой календарной даты»

Учреждение праздника в 2004 году было увязано с давней церковной датой — днем Казанской иконы Божией Матери (4 ноября), а поддержка РПЦ и идея «единства в многообразии» помогли дате выйти за рамки простой календарной замены, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Не секрет, что в конце 2004 года День народного единства учредили искусственно, решение преследовало не столько идеологические, сколько политтехнологические цели, а именно — снижение влияния КПРФ и отмену праздника 7 ноября, который даже под нелепым ельцинским названием День примирения и согласия воспринимался людьми как очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», — сказал Сипров.

Он отметил, что один из инициаторов переноса красного дня календаря с 7 на 4 ноября, тогдашний куратор внутриполитического блока в Администрации президента РФ Владислав Сурков, позже в этом публично признался.

«Однако стоит напомнить и о том, что Патриарх Всея Руси Алексий II поддержал эту инициативу власти. Едва ли он руководствовался конъюнктурными соображениями, РПЦ не нуждалась в корректировке списка государственных праздников, — православные христиане в России с XVII века особо почитают икону Казанской Божией Матери; церковный праздник в ее честь установлен 4 ноября в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов», — рассказал политолог.

Сипров предположил, что Святейший Патриарх смотрел в будущее, ведь еще в 1990-е годы в церковной среде обсуждалась тема преодоления новой русской смуты, и именно там и тогда впервые заговорили о традиционных ценностях как о фундаменте возрождения России.

«Причем, предлагалось не замыкаться в конфессиональных рамках, — наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Ставка на принцип единства в многообразии была сделана верно. А тут и инициатива кремлевских политконструкторов подвернулась. С 2005 года мы видим, как политтехнологическая составляющая этого государственного праздника последовательно сходит на нет, а ценностная, содержательная сторона становится все более весомой», — отметил эксперт.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, установленный в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польской интервенции во время Смутного времени. В городах проходят массовые мероприятия, митинги и праздничные шествия, а также концерты, выставки и другие культурные активности.

