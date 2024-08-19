День двора в Мытищах отметили ярко и по-семейному

Жители микрорайона имени Шитикова собрались вместе со своими семьями и соседями. На празднике присутствовали люди разных возрастов, профессий и увлечений, но всех их объединяла любовь к своему дому. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поздравила присутствующих с этим событием и подчеркнула важность таких мероприятий для укрепления соседских отношений и воспитания уважения и взаимопонимания между жителями.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов подчеркнул, что главная цель проведения этого праздника заключается в том, чтобы люди имели возможность познакомиться с новыми людьми и получить заряд положительных эмоций.

Самые активные и неравнодушные жители были награждены благодарностями от главы городского округа Мытищи и председателя совета депутатов за активное участие в жизни района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.