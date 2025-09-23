Деловой форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве 11–14 ноября

С 11 по 14 ноября на территории МВЦ «Крокус Экспо» в Москве пройдет одно из главных событий в сфере охраны труда и промышленной безопасности — 29-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ), сообщают организаторы делового форума.

Уже сформированы и утверждены основные треки делового форума «Безопасность и охрана труда». Деловая программа форума будет сопровождать крупнейшую на постсоветском пространстве выставку средств индивидуальной защиты на протяжение всех четырех дней ее работы.

Ключевым вызовом для российской экономики в 2025 году, как и в предыдущие годы, остается дефицит квалифицированных кадров в большинстве промышленных, хозяйственных и добывающих отраслей, поэтому сквозными темами делового форума БИОТ традиционно станут забота о персонале, сохранение и продление ресурсного состояния работников.

Тематические треки форума распределились следующим образом:

HR и обучение персонала

Безопасность на рабочем месте. Комплексные подходы в создании безопасной среды на предприятии за рамками законодательных норм как способ борьбы с рисками

Первая помощь

Здоровье работников

Контроль и надзор

Все о СИЗ

Техническое регулирование и сертификация

Юридический блок в охране труда.

Новое законодательство в сфере охраны труда требует кардинальных изменений в работе с персоналом, полного пересмотра отношения работодателей к сотрудникам, создания комплексных решений безопасности как на предприятии, так и за его пределами.

Участников и посетителей делового форума БИОТ 2025 ждет насыщенная программа в рамках обозначенных тематических треков: конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья. Подробно будут обсуждаться методики внедрения ИИ, а также проактивные инструменты для успешного развития в профессии и внедрение их на предприятии.

Каждый посетитель деловых мероприятий БИОТ унесет с собой исчерпывающий набор кейсов, знаний и опыта. И, конечно, специальные блоки программы будут посвящены обучению правильному применению средств индивидуальной защиты и инновационным решениям, методикам оказания первой помощи, а также неизбежной роботизации производства и автоматизации самых популярных рабочих профессий, где одними из законодателей мод выступают китайские разработчики, представительная делегация которых ожидается на выставке.

Использовать максимум возможностей БИОТ 2025 вам помогут тематические Экспо-туры по выставочной экспозиции: IT решения в области ОТиПБ, Новинки обуви и Новинки СИЗ.

В прошлом году мероприятия БИОТ посетили свыше 35 тыс. специалистов из 89 регионов России, а проходившие в декабре в Крокус Экспо выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда» собрали рекордное количество экспонентов из 14 стран мира.

Организаторами БИОТ 2025 выступают Минтруд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), Ассоциация «СИЗ» (оператор БИОТ).

Получить бесплатный билет на БИОТ 2025 и ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте выставки: https://biot-expo.ru/.