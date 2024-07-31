Дело завели по факту работы агрессивных нелегалов в Раменском округе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нелегального проживания мигрантов в Раменском округе, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

В Информационный центр СК России обратилась жительница поселка им. Тельмана. Она рассказала об иностранных гражданах, приехавших из Средней Азии и пребывающих в России незаконно. По словам женщины, мигранты занимаются трудовой деятельностью без каких-либо патентов и разрешений.

Жительница отметила также, что мигранты часто нарушают общественный порядок и ведут себя агрессивно. Обращения в уполномоченные органы не принесли никаких результатов. Ситуация была освещена в соцсетях.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, в ходе которого рассмотрят доводы жительницы поселка. Он также ждет доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее СК РФ взялся за расследование дела о банде вооруженных подростков-мигрантов в Мытищах. В Сети появились записи, на которых иностранные граждане нападали на местных жителей.