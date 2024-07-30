Дело о столкновении поезда и КАМАЗа рассмотрят в Ростове-на-Дону

Уголовное дело, которое правоохранительные органы возбудили после столкновения поезда и КАМАЗа в Волгоградской области, передали в Ростов-на-Дону, сообщил ТАСС .

Изучать обстоятельства произошедшего будет второй отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По информации ведомства, в момент происшествия в вагонах поезда ехали 956 человек. Некоторых из них увезли в больницу с травмами.

Столкновение произошло 29 июля в Волгоградской области. После аварии с рельсов сошли девять вагонов поезда Казань — Адлер.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что лечение продолжают 22 пострадавших во время инцидента. Восемь из них — дети.