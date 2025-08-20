Дело о покушении на убийство завели на бросившую ребенка в Анталье россиянку

Бросившая ребенка в аэропорту Антальи студентка из Подмосковья стала в России фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство новорожденного, сообщает SHOT .

Ранее турецкий суд приговорил ее к сроку в колонии, однако спустя девять месяцев ее отпустили. Девушка вернулась в Россию и заявила, что хочет вернуть дочь, которая сейчас воспитывается в приемной семье.

Приемные родители не собираются отдавать малышку. Они намерены бороться за нее. Между тем биологическая мать ребенка все еще не лишена родительских прав.

Адвокат девушки рассказала, что студентка за день до родов обращалась в турецкую больницу с жалобами на боль в животе. Однако там ей диагностировали гастроэнтерит, про беременность местные врачи ничего не сказали. Девушка ранее заявляла, что она сама не знала о своем положении.

Турецкого врача, который осматривал россиянку, уже допросили. Сама девушка, бросившая ребенка в аэропорту Антальи, отказалась комментировать ситуацию.

Между тем опека Подмосковья собирается представлять интересы малышки, проживающей в приемной семье, в суде. Она хочет лишить лишить биологическую мать родительских прав.