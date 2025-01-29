Дело могут возбудить на скандального блогера Арсена Маркаряна за призывы к терроризму

На блогера Арсена Маркаряна планируют возбудить уголовное дело из-за призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Ведомство выявило в Сети видеоролик, в котором представлено интервью с блогером. По данным прокуратуры, в ходе беседы Маркарян, сформировавший «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», публично призвал к терактам с использованием БПЛА.

Прокуратура добавила, что эти же призывы блогер повторил, участвуя в прямом эфире на другом канале этого же видеохостинга.

По данному факту была проведена прокурорская проверка. Ее материалы направили в следственные органы, чтобы начать уголовное преследование блогера по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

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