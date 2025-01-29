На объекте ПВО в Подмосковье предотвратили теракт

Солдат планировал устроить поджог на военном объекте. Суд санкционировал его арест.

Как пишет издание, 19-летний Владислав Бадареев вступил «в сговор с неустановленными лицами» и действовал по их заданию, согласно котором он должен был устроить поджог в части ПВО в Долгопрудном, где проходил службу по контракту. Молодой человек также высказывался в поддержку запрещенных организаций и действий нацистов.

Он успел изготовить бутылки с зажигательной смесью.

«Действия фигуранта 516-й военный следственный отдел СКР квалифицировал как приготовление к теракту…, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности… и реабилитацию нацизма с использованием интернета», — говорится в статье.

Если выяснится, что солдат действовал по заданию украинских спецслужб, то к остальным обвинениям могут добавить госизмену. По этой статье предусмотрено наказание от 12 лет до пожизненного заключения.

Ранее Московский городской суд приговорил гражданина РФ Дмитрия Ш. к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. Фигурант признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). Другие подробности обвинения не раскрываются, так как судебное заседание состоялось под грифом «Секретно».