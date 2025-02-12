Дело Александра Винника полностью прекратили в США

Россиянин Александр Винник вышел на свободу после того, как в США полностью прекратили дело в отношении него. Об этом завил его адвокат Фредерик Бело, пишет ТАСС .

«Дело в отношении Александра закрыто, по моим данным, он уже на свободе», — заявил французский защитник гражданина России.

В ближайшее время Винник будет отправлен в Москву в обмен на американца Марка Фогеля, который, в свою очередь, был осужден в России.

Винник отбывал наказание в чужой стране по делу о криптомошенничестве, а гражданин США — по делу о распространении наркотических средств.