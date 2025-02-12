Французский адвокат: Александра Винника отправят в Россию в ближайшее время

Французский адвокат Фредерик Бел сообщил о предстоящей скорой экстрадиции своего подзащитного Александра Винника в Россию, пишет РИА Новости .

История Винника началась в 2017 году, когда греческие власти задержали его по требованию американской стороны. Тогда США выдвинули обвинения в его причастности к деятельности криптовалютной площадки BTC-e.

По мнению американских следователей, эта биржа являлась инструментом для отмывания преступных доходов и проведения нелегальных финансовых операций.

Первоначально обвинения, предъявленные Виннику, предполагали максимальное наказание в виде двухвекового тюремного заключения при доказательстве его вины по каждому из инкриминируемых эпизодов.

Теперь же адвокат Винника подтвердил, что его подопечного в ближайшее время доставят в Россию в рамках обмена на осужденного в РФ американца Марка Фогеля, который получил свой срок за распространение наркотиков.