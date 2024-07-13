Деликатесы и кавказские танцы: в Москве 14 июля завершится фестиваль «Вкусы России»

Новые деликатесы, увлекательные мастер-классы и богатая культурная программа ждут жителей и гостей столицы на завершающих выходных гастрономического фестиваля «Вкусы России», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

13 и 14 июля сотни людей придут на площадку у центрального входа на ВДНХ, чтобы успеть насладиться «Вкусами России». В меню фестиваля — уральские цукаты из ревеня, чувашский шартан и другие дары русской ярмарки, а также эреэлже на гриле, ботлихский пирог и многочисленные традиционные блюда ресторанного дворика.

На сцене — кавказские танцы и народный вокал, в мастерских — татарский плов с курицей, домашние лимонады и другие мастер-классы.

Фестиваль «Вкусы России» открывает для жителей столицы богатое разнообразие и качество отечественных продуктовых брендов, а еще помогает развитию местного предпринимательства. Всего на ярмарку привезли свою продукцию более 300 производителей свыше чем из 70 регионов.

В ресторанном дворике гости фестиваля попробуют разнообразные балкарские хычины — лепешки с сыром, картофелем и говядиной, сладкий ботлихский пирог дагестанского производства и большой бургер с сочной котлетой из отборной краснодарской мраморной говядины.

За время проведения фестиваля всем желающим предлагали около 20 специально разработанных тематических меню, включающих редкие блюда и ингредиенты.

Кроме того, в финальные дни фестиваля гостей ждут выступления народных ансамблей со всех уголков России.

Лучшие российские шеф-повара на кулинарных шоу продемонстрируют высокий уровень в создании оригинальных блюд: 13 июля в 17:00 приготовят воронежский стейк рибай со спаржей. Секреты приготовления владимирского перепела расскажут гостям 14 июля в 13:00, а в 17:00 — адлерской форели.

В финальные выходные «Вкусов России» москвичей и гостей города порадуют разнообразием мастер-классов. В субботу и воскресенье каждые 15 минут, начиная с 13:25, можно присоединиться к одной из «коктейльных» мастерских и приготовить освежающие лимонады из ягод, абрикосов и хит сезона — напиток из огурцов.

Знаменитые шеф-повара Игорь Молодкин и Олег Рыбаков научат гостей готовить традиционные блюда из индейки и курицы: дагестанские лепешки чуду с индейкой и зеленью, эскалоп по-московски из индейки, филе ароматное по-суздальски и др.

Помимо этого, состоится мастер-класс по кожаной мозаике и ткачеству. Для детей в эти дни — раскраски в виде карты «Вкусов России», аквагрим, переводные тату и лепка «с натуры» кубанских овощей из быстро сохнущего пластилина.