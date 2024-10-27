Daily Mail: Ванга и Нострадамус предсказали войну в Европе в 2025 году

В Британии вспомнили о предсказанной в прошлом войне в Европе

В Британии вспомнили о предсказанной Вангой и Нострадамусом войне в Европе, которая «опустошит» континент в 2025 году, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война», — указано в публикации таблоида, на которую ссылается агентство.

Журналисты цитируют слова французского астролога, что в 2025 году «древняя чума будет хуже врагов».

Болгарская провидица Ванга якобы говорила, что в Европе в 2025 году вспыхнет «опустошающий» конфликт.

Ранее в СМИ вспомнили, что Ванга предсказала новую опасную эпидемию в Европе и новый глобальный конфликт с участием США.