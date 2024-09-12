«Миллионы людей умрут»: раскрыто секретное предсказание Ванги на 2025 год

Ясновидящая Ванга предсказала смерть миллионов в 2025 году из-за эпидемий и войн

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что в 2025 году миллионы люди на планете не смогут пережить трудности. Об этом пишет The New York Post .

Предсказание знаменитой слепой ясновидящей гласит, что в следующем году начнется «эпоха испытаний и трудностей». Через них придется пройти человечеству, при этом многие не смогут их пережить.

В частности, Ванга предсказала новую опасную эпидемию, которая унесет множество жизней. Особенно тяжело придется Европе. Кроме того, ясновидящая пророчит новый глобальный конфликт с участием США — его исход будет важнейшей вехой в мировой истории.

Ванга — слепая болгарская женщина, которой приписывают дар предсказания. Многие считают ее величайшей пророчицей XX века. Она умерла в 1996 году, но последователи ясновидящей до сих пор ждут исполнения ряда предсказаний, которые она сделала перед смертью.