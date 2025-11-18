сегодня в 19:25

Cloudflare восстанавливает свою работу после масштабного сбоя

Компания Cloudflare заявила о восстановлении своей работы после произошедшего во вторник масштабного сбоя, сообщает ТАСС .

Из-за проблем у хостинг-провайдера наблюдались сбои в работе соцсети X, Spotify, ChatGPT и других популярных сервисов.

Cloudflare является одной из крупнейших интернет-сетей. Ее используют для безопасности и производительности веб-приложений. Это американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

Ранее сбой отмечался в работе мессенджера Telegram. Проблемы зафиксировали минимум в пяти регионах РФ.

