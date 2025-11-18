Cloudflare восстанавливает свою работу после масштабного сбоя
Фото - © HaeB. Собственная работа/Wikipedia.org
Компания Cloudflare заявила о восстановлении своей работы после произошедшего во вторник масштабного сбоя, сообщает ТАСС.
Из-за проблем у хостинг-провайдера наблюдались сбои в работе соцсети X, Spotify, ChatGPT и других популярных сервисов.
Cloudflare является одной из крупнейших интернет-сетей. Ее используют для безопасности и производительности веб-приложений. Это американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
Ранее сбой отмечался в работе мессенджера Telegram. Проблемы зафиксировали минимум в пяти регионах РФ.
