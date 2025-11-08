Мессенджер Telegram перестал работать у некоторых жителей России

сегодня в 10:10

Россияне массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Проблемы зафиксировали минимум в пяти регионах РФ, сообщает Downdetector .

На сбой в работе Telegram пожаловались жители Магаданской, Новосибирской, Тамбовской областей. Также с проблемами столкнулись россияне из Приморского края, Карачаево-Черкесской Республики.

Пользователи жалуются на проблемы с оповещениями, отправкой голосовых сообщений. Также они сообщили о сбое в работе сайта и мобильного приложения.

У некоторых россиян также не загружаются фото, видео.

Ранее жители РФ пожаловались на сбой в работе приложения GetContact. Он дает возможность пользователю узнать, как он подписан в контактах у иных людей.

