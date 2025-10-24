Россияне пожаловались на сбой в работе приложения GetContact
Фото - © Adobe Stock
Россияне зафиксировали неполадки в работе приложения GetContact, которое позволяет пользователю узнать, как его номер записан в контактах у других, а также может блокировать спам-звонки, сообщает Baza.
По словам россиян, из-за сбоя в работе сервиса они не могут проверить номера, а также посмотреть свои и чужие теги. У многих пользователей при попытке воспользоваться функциями приложения появляется плашка: «Мы не смогли найти результатов для этого номера в контактах GetContact».
Приложение в целом больше не отображает никакую информацию. Проблема затронула и владельцев премиум-аккаунтов.
Некоторые пользователи считают, что GetContact могли и вовсе заблокировать.
Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram и WhatsApp* в России. В ведомстве отметили, что мера направлена на противодействие мошенникам.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.
