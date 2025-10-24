Россияне пожаловались на сбой в работе приложения GetContact

Россияне зафиксировали неполадки в работе приложения GetContact, которое позволяет пользователю узнать, как его номер записан в контактах у других, а также может блокировать спам-звонки, сообщает Baza .

По словам россиян, из-за сбоя в работе сервиса они не могут проверить номера, а также посмотреть свои и чужие теги. У многих пользователей при попытке воспользоваться функциями приложения появляется плашка: «Мы не смогли найти результатов для этого номера в контактах GetContact».

Приложение в целом больше не отображает никакую информацию. Проблема затронула и владельцев премиум-аккаунтов.

Некоторые пользователи считают, что GetContact могли и вовсе заблокировать.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram и WhatsApp* в России. В ведомстве отметили, что мера направлена на противодействие мошенникам.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

