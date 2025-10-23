Что ест современная молодежь: быстрые и доступные блюда остаются в тренде

Студенты нижегородских вузов рассказали, что предпочитают питаться в столовых, готовить дома или покупать фастфуд в зависимости от бюджета и образа жизни, сообщает pravda-nn.ru .

Современные студенты, несмотря на изобилие продуктов и фастфуда, по-прежнему сталкиваются с вопросом питания. Редакция «МолодежННо» выяснила, чем питается молодежь сегодня.

Студенческие столовые остаются популярным вариантом: здесь можно быстро и недорого поесть, разогреть принесенную еду и пообщаться с одногруппниками. Однако столовые часто бывают переполнены, а после наплыва посетителей выбор блюд ограничен. По словам студентов, полноценный обед обходится в 130–300 рублей.

Многие студенты предпочитают готовить дома, чтобы сэкономить и питаться правильно. Для некоторых это увлечение, для других — необходимость из-за диеты или занятий спортом. Расходы на домашнюю еду составляют 10–20 тысяч рублей в месяц. Спортсмены отмечают, что специализированное питание подходит не всем.

Фастфуд — еще один популярный вариант. Магазины, пекарни и кафе рядом с вузами предлагают быстрые перекусы: сэндвичи, выпечку, бургеры. Такой рацион удобен, но может привести к проблемам с желудком и здоровьем, если злоупотреблять им. Средний чек за прием пищи — 200–700 рублей.

Кофе занимает особое место в студенческом рационе: многие не представляют утро без чашки бодрящего напитка. В целом, у современной молодежи есть выбор, главное — соблюдать баланс между вкусом и пользой.

