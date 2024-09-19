Число погибших при взрывах техники в Ливане увеличилось до 20
Число жертв в результате взрывов средств связи в Ливане возросло до 20, пишет РИА Новости.
Число пострадавших достигло 450 человек.
Ранее также стало известно, что в Ливане сдетонировали более 500 раций и радиоприемников «Хезболлы». По данным Baza, в результате новых взрывов коммуникационных устройств пострадали более 100 человек. Об этом сообщил канал AL ADATH.
Reuters отмечает, что рации были приобретены около пяти месяцев назад. Это произошло в одно время с закупкой пейджеров.
17 сентября в Ливане начали детонировать пейджеры. Движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы на Израиль.