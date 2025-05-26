Чиновнику, назвавшему мать бойца СВО «животным», вручили ветеранскую корочку

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, которого подозревали в том, что он назвал мать участника СВО «тупорылым животным», получил удостоверение участника боевых действий (БД). В местной администрации награждение объяснили тем, что Палий и его коллеги официально привлекались для «обеспечения и обслуживания войсковой части в период ведения боевых действий», сообщает издание «Подъем» .

Вместе с тем власти подчеркнули, что ветеранское удостоверение не дает чиновникам право на получение льгот. Этот документ «только подтверждает факт привлечения гражданских лиц к выполнению специальных задач», пояснили в администрации.

«В соответствии с ФЗ „О ветеранах“ гражданские лица имеют право на получение ветеранского удостоверения, которое не приравнивается к категории участников боевых действий и не предусматривает льгот и выплат», — сообщили власти.

Кроме того, главу Тимашевксого района и других сотрудников наградили почетными грамотами и медалью «За содействие СВО», в том числе за «высокую ответственность и неравнодушное отношение к военнослужащим, участникам СВО».

Ранее Kub Mash сообщал, что человек, которого журналисты называли «очень похожим» по голосу на Андрея Палия, оскорбил депутата совета Медведовского сельского поселения и мать погибшего на СВО военного Екатерину Сандецкую. Он называл женщину «тупорылым животным», добавляя, что она «в слове *** четыре ошибки допускает».

Позже глава Тимашевского района попал в новый скандал. Журналисты находили аудиозапись, на которой, предположительно, Андрей Палий заявлял, что не обязан лично встречаться с матерями участников СВО и жаловался на запах из гробов с погибшими армейцами.