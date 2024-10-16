«Чинят потихонечку»: выживший в Охотском море Пичугин рассказал о своих планах

Застрявший в Охотском море на 67 дней Михаил Пичугин находится в больнице, он рассказал, что чувствует себя нормально, врачи его «чинят потихонечку». После выздоровления мужчина планирует вернуться в Бурятию, где у него осталась мать, сообщает SHOT .

«Я перебирался. Брат жил в Бурятии с мамой, я переехал на Сахалин. Друзья у меня здесь живут. Мы там путешествовали вместе. Сейчас брата не стало, придется обратно в Бурятию кочевать», — рассказал Пичугин о своих ближайших планах после того, как выпишется из больницы.

Находясь в лодке, мужчина готовился к собственной смерти. В последнее время он уже не мог двигаться, поэтому привязал свое тело к лодке, чтобы после смерти его не смыло в море, а у родственников была возможность похоронить. То же самое он ранее сделал с телами умерших от голода брата и племянника. Он хотел, чтобы близкие могли с ними проститься и похоронить согласно традициям.

Если бы корабль с названием «Ангел» не заметил бы Пичугина в море, он прожил бы примерно неделю и в итоге скончался бы. Сам выживший турист считает, что смог преодолеть все трудности только «с Божьей помощью».

Врачи считают, что Пичугин смог выжить только потому, что его организм перешел в состояние эндогенного питания — это когда организм начинает переваривать и потреблять собственные мышечные ткани и жиры. Когда мужчина отправлялся в путешествие к китам вместе с братом и племянником, он весил 100 килограммов. За 67 дней в море он сбросил половину своего веса.

В настоящее время с Пичугиным работают в том числе психологи, так как последние 20 дней он жил рядом с телами брата и племянника. 15-летний юноша скончался от голода, а его отец от переохлаждения, когда решил помыться в море, но упал за борт, а когда выбрался — уже не смог отогреться и скончался во сне.

Ранее сообщалось, что Пичугину может грозить тюремный срок, если выяснится, что лодка, в которой он вместе с родственниками вышел в море, не была оборудована всеми необходимыми средствами информирования о ЧП.